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Fujimi FBEN-EL23 аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBEN-EL23 аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-4238

Аккумулятор Fujimi FBEN-EL23 для цифровых фото- и видеокамер.

Аккумулятор 1400 mAh совместим с фото- и видеокамерами Nikon использующими в своей работе акб. EN-EL23.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1400 мАч
  • напряжение - 3,7 В

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