Fujimi FBEN-EL23 аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1400 мАч
- напряжение - 3,7 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fujimi FBEN-EL23 для цифровых фото- и видеокамер.
Аккумулятор 1400 mAh совместим с фото- и видеокамерами Nikon использующими в своей работе акб. EN-EL23.
Характеристики:
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Аккумулятор Fotokvant NP-F570/F550 емкость 2600 mAh.
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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT.
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