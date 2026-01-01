Fujimi FBEN-EL20 аккумулятор 850mAh для Nikon

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 850 мАч
- напряжение - 7,4 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBEN-EL20 - аккумулятор 850mAh для цифровых фото и видеокамер.
Аккумулятор совместим с фотокамерами Nikon, которые используют в своей работе акб. EN-EL20. Вес - 100 г.
Характеристики:
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Photocycle 30A – автоматический поворотный столик для предметной фотосъемки и создания 3D-фото.
Платформа предназначена для съемки предметов массой не более 30 кг. Диаметр поворотной платформы составляет 34 см.
Кабель синхронизации платформы и фотоаппарата - преобретается отдельно.
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Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 2200 мАч, подходит для фотокамер Sony использующих в своей работе акб. NP-F570/750/970.