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Fujimi FBEN-EL20 аккумулятор 850mAh для Nikon

Fujimi FBEN-EL20 аккумулятор 850mAh для Nikon

Fujimi
Артикул: DAN-1284

Fujimi FBEN-EL20 - аккумулятор 850mAh для цифровых фото и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фотокамерами Nikon, которые используют в своей работе акб. EN-EL20. Вес - 100 г.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 850 мАч
  • напряжение - 7,4 В

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 2200 мАч, подходит для фотокамер Sony использующих в своей работе акб. NP-F570/750/970. 

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