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Fujimi FBBP-511AM аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото и видеокамер

Fujimi FBBP-511AM аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1279

Fujimi FBBP-511AM - аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фото-, видеокамерами Canon, использующими в своей работе акб. BP-511/BP-511A. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядных устройств пр-ва Fujimi.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1400 мАч
  • напряжение - 7,4 В

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