Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1400 мАч
- напряжение - 7,4 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBBP-511AM - аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Аккумулятор совместим с фото-, видеокамерами Canon, использующими в своей работе акб. BP-511/BP-511A. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядных устройств пр-ва Fujimi.
Характеристики:
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Нейтрально-серый фильтр Fotokvant LFP-ND8 серии P, понижение 3 стопа.
Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой, понижает уровень света на три f-стопа. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами, а благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами.
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Нейтрально-серый фильтр Fotokvant LFP-ND4 серии P понижение 2 стопа.
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