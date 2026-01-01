images
images
Fotokvant EN-EL15 аккумулятор емкость 2200 mAh
Fotokvant EN-EL15 аккумулятор емкость 2200 mAh

Fotokvant EN-EL15 аккумулятор емкость 2200 mAh

Fotokvant
Артикул: DAN-4892

Аккумулятор Fotokvant EN-EL15 емкость 2200 mAh.

Аккумулятор типа Nikon EN-EL15. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 2200 mAh.

Описание

Fotokvant EN-EL15 аккумулятор емкость 2200 mAh

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

PANASONIC Eneloop Pro AA 2500 4BP (BK-3HCDE/4BE) аккумулятор
Арт. NVF-5731
PANASONIC Eneloop Pro AA 2500 4BP (BK-3HCDE/4BE) аккумулятор
Наличие
в наличии 4-10 шт

Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.

6 190 ₽
В корзину
-5 %
RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 72 мм
RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 72 мм
Арт. DAN-7536
RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 72 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 дн, 22 ч

Фильтр RayLab ND2-400 нейтральный, диаметр - 72 мм.

Нейтрально-серый фильтр с переменной плотностью. Уровень плотности регулируется вращением переднего кольца. Минимальное значение 1/3 (1,5 стопа), максимальное - 1/400 (9 стопов). Создает равномерное затемнение всего изображения. Диаметр - 72 мм.

-5 %2 760 ₽
2 620 ₽
В корзину
Hensel (9454637) защитное стекло
Арт. NVF-1326
Hensel (9454637) защитное стекло
Наличие
в наличии 1-3 шт

Hensel (9454637) – защитный прозрачный стеклянный колпак, предназначен для достаточно надежной защиты студийных приборов во время съемки от различных механических повреждений. Модель изготовлена из прозрачного термостойкого стекла и никак не влияет на цветовую температуру.

Применяется с Hensel Expert Pro/Contra. Рассчитан на моноблоки с мощностью 250 Дж/500 Дж.

 

8 230 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant U-91T фотозонт белый на просвет 91 см
Fotokvant U-91T фотозонт белый на просвет 91 см
Fotokvant U-91T фотозонт белый на просвет 91 см
Арт. DAN-5951
Fotokvant U-91T фотозонт белый на просвет 91 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотозонт Fotokvant U-91T белый на просвет, диаметр - 91 см.

Просветный фотозонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Зонт отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке. Диаметр купола - 91 см.

520 ₽
В корзину
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
Арт. DAN-3415
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
Наличие
более 10 шт

QZSD Q630 профессиональный штатив для видеокамеры с 3D-головой и нагрузкой до 20 к.

Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 178 см. Материал - алюминиевый сплав. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.

13 930 ₽
В корзину
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
Арт. DAN-4045
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
Наличие
более 10 шт

Стойка легкая QZSD SL-255 с максимальной рабочей высотой 185 см.

Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Предназанчена для работы как на открытом воздухе и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 48,5 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 185 см. Минимальная рабочая высота - 45 см. Диаметр секций - 25,22,19,16,13 мм. Максимальная нагрузка - 3 кг. Вес - 0,6 кг.

2 210 ₽
В корзину

Видео

10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
5 идей для портретной фотографии от Brandon Woelfel
5 идей для портретной фотографии от Brandon Woelfel
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Как снимать видео. Глубина резкости
Как снимать видео. Глубина резкости
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.