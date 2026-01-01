Fotokvant EN-EL15 аккумулятор емкость 2200 mAh

Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fotokvant EN-EL15 емкость 2200 mAh.
Аккумулятор типа Nikon EN-EL15. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 2200 mAh.
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Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.
Фильтр RayLab ND2-400 нейтральный, диаметр - 72 мм.
Нейтрально-серый фильтр с переменной плотностью. Уровень плотности регулируется вращением переднего кольца. Минимальное значение 1/3 (1,5 стопа), максимальное - 1/400 (9 стопов). Создает равномерное затемнение всего изображения. Диаметр - 72 мм.
Hensel (9454637) – защитный прозрачный стеклянный колпак, предназначен для достаточно надежной защиты студийных приборов во время съемки от различных механических повреждений. Модель изготовлена из прозрачного термостойкого стекла и никак не влияет на цветовую температуру.
Применяется с Hensel Expert Pro/Contra. Рассчитан на моноблоки с мощностью 250 Дж/500 Дж.
Фотозонт Fotokvant U-91T белый на просвет, диаметр - 91 см.
Просветный фотозонт позволяет получить мягкий
QZSD Q630 профессиональный штатив для видеокамеры с 3D-головой и нагрузкой до 20 к.
Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 178 см. Материал - алюминиевый сплав. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.
Стойка легкая QZSD SL-255 с максимальной рабочей высотой 185 см.
Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Предназанчена для работы как на открытом воздухе и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 48,5 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 185 см. Минимальная рабочая высота - 45 см. Диаметр секций - 25,22,19,16,13 мм. Максимальная нагрузка - 3 кг. Вес - 0,6 кг.