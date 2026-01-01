Canon LP-E17 аккумулятор для EOS 77D, 800D, 750D/760D, 200D, M5, M6, M3, RP, M6 Mark II

Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 52 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 52 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Canon LP-E17 для камер EOS 77D, 800D, 750D/760D, 200D, M5, M6, M3, RP, M6 Mark II Емкость 1040 мАч (7.2 В).
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Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 52 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 52 мм.
QZSD Q630 профессиональный штатив для видеокамеры с 3D-головой и нагрузкой до 20 к.
Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 178 см. Материал - алюминиевый сплав. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.
Fotokvant GRID18-10 – соты 10 градусов для софрефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр – 180 мм. Диаметр ячейки – 2 мм.