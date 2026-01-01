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Canon LP-E17 аккумулятор для EOS 77D, 800D, 750D/760D, 200D, M5, M6, M3, RP, M6 Mark II
Canon LP-E17 аккумулятор для EOS 77D, 800D, 750D/760D, 200D, M5, M6, M3, RP, M6 Mark II

Canon LP-E17 аккумулятор для EOS 77D, 800D, 750D/760D, 200D, M5, M6, M3, RP, M6 Mark II

Canon
Артикул: OLE-2627

Оригинальный литий-ионный аккумулятор Canon LP-E17 для камер EOS 77D, 800D, 750D/760D, 200D, M5, M6, M3, RP, M6 Mark II Емкость 1040 мАч (7.2 В).

Описание

Canon LP-E17 аккумулятор для EOS 77D, 800D, 750D/760D, 200D, M5, M6, M3, RP, M6 Mark II

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