Panasonic Eneloop Pro AA 2500 mAh R2U аккумулятор 4 шт. с футляром

Описание

Никель-металл-гидридные аккумуляторы Eneloop Pro разработаны специально для работы в экстремальных условиях, где требуется высокая производительность, несмотря ни на что. В том числе, они могут работать даже при минусовых температурах (до -20С).

Аккумуляторные батареи Eneloop Pro способны сохранять до 85% своей мощности даже после целого года хранения. Они выгодно отличаются от обычных щелочных батарей, которые могут быть использованы только один раз, а затем выбрасываются, что расточительно и вредно для окружающей среды. А Eneloop Pro можно заряжать до 500 раз.

Преимущество данных аккумуляторов. Они поставляются после предварительной подзарядки и могут быть использованы сразу же, как только вы достанете их из упаковки.

Для удобства перевозки и хранения комплектуются футляром.

Характеристики: