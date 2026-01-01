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Panasonic Eneloop Pro AA 2500 mAh R2U аккумулятор 4 шт. с футляром

Panasonic Eneloop Pro AA 2500 mAh R2U аккумулятор 4 шт. с футляром

Panasonic
Артикул: DAN-4390

Аккумулятор Panasonic Eneloop Pro AA 2500 mAh R2U 4 шт. с футляром.

Отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.

Описание

Никель-металл-гидридные аккумуляторы Eneloop Pro разработаны специально для работы в экстремальных условиях, где требуется высокая производительность, несмотря ни на что. В том числе, они могут работать даже при минусовых температурах (до -20С).

Аккумуляторные батареи Eneloop Pro способны сохранять до 85% своей мощности даже после целого года хранения. Они выгодно отличаются от обычных щелочных батарей, которые могут быть использованы только один раз, а затем выбрасываются, что расточительно и вредно для окружающей среды. А Eneloop Pro можно заряжать до 500 раз.

Преимущество данных аккумуляторов. Они поставляются после предварительной подзарядки и могут быть использованы сразу же, как только вы достанете их из упаковки.

Для удобства перевозки и хранения комплектуются футляром.

Характеристики:

  • типоразмер - АА
  • емкость - 2500 мАч (АА)
  • напряжение - 1,2 В
  • количество циклов заряд-разряд - до 500
  • отсутствие эффекта памяти - может подзаряжаться при частичном разряде до полной зарядки
  • низкий саморазряд – 85% заряда после 1 года хранения 
  • тип – Ni-MH 

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Наличие
в наличии 4-10 шт

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2 280 ₽
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