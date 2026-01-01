Panasonic Eneloop Pro AA 2500 mAh R2U аккумулятор 4 шт. с футляром

Никель-металл-гидридные аккумуляторы Eneloop Pro разработаны специально для работы в экстремальных условиях, где требуется высокая производительность, несмотря ни на что. В том числе, они могут работать даже при минусовых температурах (до -20С).
Аккумуляторные батареи Eneloop Pro способны сохранять до 85% своей мощности даже после целого года хранения. Они выгодно отличаются от обычных щелочных батарей, которые могут быть использованы только один раз, а затем выбрасываются, что расточительно и вредно для окружающей среды. А Eneloop Pro можно заряжать до 500 раз.
Преимущество данных аккумуляторов. Они поставляются после предварительной подзарядки и могут быть использованы сразу же, как только вы достанете их из упаковки.
Для удобства перевозки и хранения комплектуются футляром.
Характеристики:
- типоразмер - АА
- емкость - 2500 мАч (АА)
- напряжение - 1,2 В
- количество циклов заряд-разряд - до 500
- отсутствие эффекта памяти - может подзаряжаться при частичном разряде до полной зарядки
- низкий саморазряд – 85% заряда после 1 года хранения
- тип – Ni-MH