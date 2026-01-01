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Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4LE) комплект аккумуляторов
Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4LE) комплект аккумуляторов
Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4LE) комплект аккумуляторов

Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4LE) комплект аккумуляторов

Panasonic
Артикул: DAN-7923

Комплект аккумуляторов Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4LE).

Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы пригодны для работы при низких температурах. Могут перезаряжаться до 500 циклов. Емкость - 2450 мАч. Напряжение - 1,2 В. Типоразмер - АА. В упаковке - 4 шт.

Описание

Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4LE) комплект аккумуляторов

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