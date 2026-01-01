Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4LE) комплект аккумуляторов

DGCASE 60-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 580х345х230 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект аккумуляторов Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4LE).
Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы пригодны для работы при низких температурах. Могут перезаряжаться до 500 циклов. Емкость - 2450 мАч. Напряжение - 1,2 В. Типоразмер - АА. В упаковке - 4 шт.
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DGCASE 60-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 580х345х230 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
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