Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4LE) комплект аккумуляторов

Арт. NVF-3052

до конца распродажи 6 дн, 7 ч

Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.



