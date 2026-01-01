Артикул: MTG-2693

JJC BC-3X16AAA жесткий кейс для 16 батареек или аккумуляторов AAA. Удобный кейс для длительного хранения и перевозки батареек или аккумуляторов размера AAA. Ложемент выполнен из вспенненого материала и прочно удерживают элементы питания в гнездах.