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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
JJC BC-3X16AAA жесткий кейс для 16 батареек или аккумуляторов AAA. Удобный кейс для длительного хранения и перевозки батареек или аккумуляторов размера AAA. Ложемент выполнен из вспенненого материала и прочно удерживают элементы питания в гнездах.
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