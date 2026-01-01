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Lumifor LST-60130 cтол для предметной съемки 60х130 см
Lumifor LST-60130 cтол для предметной съемки 60х130 см

Lumifor LST-60130 cтол для предметной съемки 60х130 см

Lumifor
Артикул: NVF-5748

Lumifor LST-60130 – стол студийный сборный для предметной съемки. Размер 60х130 см. Использование специального стола существенно облегчает предметную съемку. Полупрозрачное покрытие позволяет подсветить предмет снизу и получить бестеневое изображение. С помощью прищепок можно закрепить любой бумажный или пластиковый фон.

Описание

Стол представлен в виде сборного алюминиевого каркаса и полупрозрачного пластикового покрытия. Поставляется в разборном виде, в комплекте инструкция по сборке.

Характеристики:

  • материал – алюминий
  • размер, см – 60x130
  • вес, кг – 5

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