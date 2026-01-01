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Fotokvant NVF-7455 столик 30х40 см

Fotokvant NVF-7455 столик 30х40 см

Fotokvant
Артикул: NVF-7455

Fotokvant NVF-7455 – портативный столик 30х40 см для предметной съемки. 

Изготовлен из пластика, соеденительные петли – металл. Подходит для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Модель сконструирована в виде книжки, будет удобной при транспортировке и поэтому столик с успехом может использоваться на выезде. 

Описание

Fotokvant NVF-7455 столик 30х40 см

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