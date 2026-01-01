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Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой 60 см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой 60 см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой 60 см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой 60 см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой 60 см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой 60 см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой 60 см
Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой 60 см

Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой 60 см

Raylab
Артикул: DAN-7749

Raylab LT001 лайткуб со светодиодной подсветкой 60 см.

Фотобокс Raylab LT001 80см с LED подсветкой это готовая мини-студия для фотографирования небольших объектов, внутренний размер фотобокса 80×80×80 см. Используется в предметной съёмке: для печатных каталогов, интернет-магазинов и т. д. Компактность фотобокса в сложенном состоянии позволяет хранить его в любом шкафу. Также фотобокс отличается простотой сборки и разборки, использование инструмента для этого — исключено.

Описание

Конструкция представляет собой трубчатый каркас с надетым на него кожухом с внутренними серебристыми отражающими поверхностями. На гранях кожуха фотобокса есть три отверстия закрытые клапанами на липучке. Два больших отверстия расположены на передней и верхней гранях фотобокса и предназначены для фотографирования объектов с разных ракурсов. Маленькое отверстие (на верхней грани) предназначено для заведения кабелей питания светодиодных линеек внутрь фотобокса. Фотографирование предметов также можно осуществлять полностью откинув переднюю грань фотобокса.

Крепление светодиодных линеек производится за счёт пластиковых клипс (предусмотрены в комплекте) на верхние либо на вертикальные рёбра внутрь фотобокса (для крепления на вертикальные трубки и на горизонтальные предназначены разные клипсы).

Установленные светодиодные линейки могут перемещаться вдоль трубок каркаса в пределах 20 сантиметров.

Освещение фотобокса осуществляется двумя мощными светодиодными линейками. С помощью кабеля со штекером, каждая линейка подключается к адаптеру питания от сети.

Раздельная регулировка яркости линеек и их выключение производится за счёт двух диммеров, находящихся на корпусе адаптера питания.

Суммарная мощность всех 126 светодиодов составляет 40 Вт. Цветовая температура осветителей — 5500 К ± 200 К. Индекс цветопередачи CRI составляет более 90.

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена мягкая нейлоновая сумка-чехол на молнии с ручками.

Характеристики: 

количество светодиодов - 126
Суммарная мощность - 40 Вт
Цветовая температура осветителей - 5500 К ± 200 К
Индекс цветопередачи CRI - 90
Размеры - 80х80х80 см

Комплектация

В комплекте предусмотрено три пластиковых полуматовых фона. 

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