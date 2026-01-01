Grifon LED 770 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами

Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.
В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом.
В комплекте четыре фона: белый, серый, черный и оранжевый.
Характеристики:
- габариты - 70×70х70 см
- материал куба - металл, высококачественный винил (ПВХ)
- число светодиодов - 150 шт
- мощность - 60 Вт
- цветовая температура - 3200 - 5500 К
- индекс цветопередачи CRI - 82
- яркость - 6500 Лю
- вес - 6 кг