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Grifon LED 770 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 770 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 770 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 770 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 770 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 770 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами

Grifon LED 770 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами

Grifon
Артикул: DAN-4810

Фотобокс Grifon LED 770 II со светодиодным освещением и четырьмя фонами.

фотобокс для предметной съемки 70х70х70 см c LED-освещением. В комплекте 4 фона.
Модель имеет два димера для регулировки цветовой температуры и яркости светового потока.

Описание

Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.

В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом.

В комплекте четыре фона: белый, серый, черный и оранжевый.

Характеристики:

  • габариты - 70×70х70 см
  • материал куба - металл, высококачественный винил (ПВХ)
  • число светодиодов - 150 шт
  • мощность - 60 Вт
  • цветовая температура - 3200 - 5500 К
  • индекс цветопередачи CRI - 82
  • яркость - 6500 Лю
  • вес - 6 кг

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