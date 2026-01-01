Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами

Фотобокс 40 см со светодиодным освещением Grifon LED 440 II
Grifon LED 440 II — это компактный фотобокс со встроенным светодиодным освещением, предназначенный для бестеневой предметной съемки. Он идеально подходит для создания качественных каталогов, съемки товаров для интернет-магазинов и любых других задач, где требуется равномерное освещение без резких теней.
Характеристики
- Размер фотобокса: 40×40×40 см.
- Материал: пластик, высококачественный винил (ПВХ)
- Освещение: Встроенные светодиоды (LED).
- Светодиодов в освещении: 120 шт
- Мощность: 50 Вт
- Цветовая температура: 5400 К
- CRI: 82
- Яркость: 5000 Люкс
- Вес: 3 кг
- Размер объекта съемки: Идеально подходит для небольших предметов габаритами до 25×25×25 см.
- В комплекте: 4 сменных фона
Ключевые особенности
- Равномерное освещение: Встроенные светодиоды обеспечивают мягкий, рассеянный свет без бликов и теней.
- Съемка смартфоном: Постоянное освещение позволяет осуществлять предметную съемку не только на камеру, но и на смартфон. Для крепления смартфона используйте специальные держатели
- Компактный размер: Идеален для съемки небольших и средних предметов, экономит место в студии или дома. Может уместиться на письменном столе.
- В комплекте 4 фона: Позволяет быстро менять фон под разные задачи.
- Простота использования: Достаточно включить фотобокс в сеть и разместить объект съемки.
- Легкая перевозка: В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом.
Для кого подходит
Этот фотобокс станет незаменимым помощником для:
- Селлеров на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет).
- Фотографов, снимающих предметы для каталогов.
- Блогеров и контент-мейкеров, которым нужны качественные фото товаров.
- Ювелирных и косметических брендов для съемки мелких объектов.
Рекомендации по использованию
Для получения наилучших результатов рекомендуем использовать штатив для камеры, чтобы обеспечить максимальную резкость и стабильность кадра, особенно при съемке с длинной выдержкой.