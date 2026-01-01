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Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами

Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами

Grifon
Артикул: DAN-4807

Фотобокс Grifon LED 440 II со светодиодным освещением и четырьмя фонами. фотобокс для предметной съемки 40х40х40 см c LED-освещением. В комплекте 4 фона. Модель имеет два димера для регулировки цветовой температуры и яркости светового потока.

Описание

Фотобокс 40 см со светодиодным освещением Grifon LED 440 II

Grifon LED 440 II — это компактный фотобокс со встроенным светодиодным освещением, предназначенный для бестеневой предметной съемки. Он идеально подходит для создания качественных каталогов, съемки товаров для интернет-магазинов и любых других задач, где требуется равномерное освещение без резких теней.

Характеристики

  • Размер фотобокса: 40×40×40 см.
  • Материал: пластик, высококачественный винил (ПВХ)
  • Освещение: Встроенные светодиоды (LED).
  • Светодиодов в освещении: 120 шт
  • Мощность: 50 Вт
  • Цветовая температура: 5400 К
  • CRI: 82
  • Яркость: 5000 Люкс
  • Вес: 3 кг
  • Размер объекта съемки: Идеально подходит для небольших предметов габаритами до 25×25×25 см.
  • В комплекте: 4 сменных фона

Ключевые особенности

  • Равномерное освещение: Встроенные светодиоды обеспечивают мягкий, рассеянный свет без бликов и теней.
  • Съемка смартфоном: Постоянное освещение позволяет осуществлять предметную съемку не только на камеру, но и на смартфон. Для крепления смартфона используйте специальные держатели
  • Компактный размер: Идеален для съемки небольших и средних предметов, экономит место в студии или дома. Может уместиться на письменном столе.
  • В комплекте 4 фона: Позволяет быстро менять фон под разные задачи.
  • Простота использования: Достаточно включить фотобокс в сеть и разместить объект съемки.
  • Легкая перевозка: В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом.

Для кого подходит

Этот фотобокс станет незаменимым помощником для:

  • Селлеров на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет).
  • Фотографов, снимающих предметы для каталогов.
  • Блогеров и контент-мейкеров, которым нужны качественные фото товаров.
  • Ювелирных и косметических брендов для съемки мелких объектов.

Рекомендации по использованию

Для получения наилучших результатов рекомендуем использовать штатив для камеры, чтобы обеспечить максимальную резкость и стабильность кадра, особенно при съемке с длинной выдержкой.

Комплектация

  • Фотобокс
  • Сетевой адаптер
  • Фоны: белый, серый, черный, оранжевый


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Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
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Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

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