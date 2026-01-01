Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами

Описание

Фотобокс 40 см со светодиодным освещением Grifon LED 440 II

Grifon LED 440 II — это компактный фотобокс со встроенным светодиодным освещением, предназначенный для бестеневой предметной съемки. Он идеально подходит для создания качественных каталогов, съемки товаров для интернет-магазинов и любых других задач, где требуется равномерное освещение без резких теней.

Характеристики

Размер фотобокса: 40×40×40 см.

40×40×40 см. Материал : пластик, высококачественный винил (ПВХ)

: пластик, высококачественный винил (ПВХ) Освещение: Встроенные светодиоды (LED).

Встроенные светодиоды (LED). Светодиодов в освещении : 120 шт

: 120 шт Мощность: 50 Вт

50 Вт Цветовая температура: 5400 К

5400 К CRI: 82

82 Яркость: 5000 Люкс

5000 Люкс Вес: 3 кг

3 кг Размер объекта съемки: Идеально подходит для небольших предметов габаритами до 25×25×25 см.

Идеально подходит для небольших предметов габаритами до 25×25×25 см. В комплекте: 4 сменных фона

Ключевые особенности

Равномерное освещение: Встроенные светодиоды обеспечивают мягкий, рассеянный свет без бликов и теней.

Встроенные светодиоды обеспечивают мягкий, рассеянный свет без бликов и теней. Съемка смартфоном: Постоянное освещение позволяет осуществлять предметную съемку не только на камеру, но и на смартфон. Для крепления смартфона используйте специальные держатели

Постоянное освещение позволяет осуществлять предметную съемку не только на камеру, но и на смартфон. Для крепления смартфона используйте специальные держатели Компактный размер: Идеален для съемки небольших и средних предметов, экономит место в студии или дома. Может уместиться на письменном столе.

Идеален для съемки небольших и средних предметов, экономит место в студии или дома. Может уместиться на письменном столе. В комплекте 4 фона: Позволяет быстро менять фон под разные задачи.

Позволяет быстро менять фон под разные задачи. Простота использования: Достаточно включить фотобокс в сеть и разместить объект съемки.

Достаточно включить фотобокс в сеть и разместить объект съемки. Легкая перевозка: В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом.

Для кого подходит

Этот фотобокс станет незаменимым помощником для:

Селлеров на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет).

Фотографов, снимающих предметы для каталогов.

Блогеров и контент-мейкеров, которым нужны качественные фото товаров.

Ювелирных и косметических брендов для съемки мелких объектов.

Рекомендации по использованию

Для получения наилучших результатов рекомендуем использовать штатив для камеры, чтобы обеспечить максимальную резкость и стабильность кадра, особенно при съемке с длинной выдержкой.