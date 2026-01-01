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FST LT-60 лайт-куб 60 см

FST LT-60 лайт-куб 60 см

FST
Артикул: OLE-0821

FST LT-60 – лайт-куб для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 60х60х60 см. В комплекте четыре фона: черный, белый, синий и красный.

Описание

FST LT-60 лайт-куб 60 см

Комплектация

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Что выбрать – фотобокс или стол для предметной съемки?

Краткое руководство по основам предметной съемки, созданное на базе советов опытных фотографов

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