FST LT-60 лайт-куб 60 см

Артикул: OLE-0821

FST LT-60 – лайт-куб для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 60х60х60 см. В комплекте четыре фона: черный, белый, синий и красный.