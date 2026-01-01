FST LT-60 лайт-куб 60 см

FST Lamp L-E27 85W – лампа люминесцентная мощностью 85W под цоколь E27. Цветовая температура 5500 К.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST LT-60 – лайт-куб для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 60х60х60 см. В комплекте четыре фона: черный, белый, синий и красный.
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FST Lamp L-E27 85W – лампа люминесцентная мощностью 85W под цоколь E27. Цветовая температура 5500 К.
Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.