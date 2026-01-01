Falcon Eyes Studio Box 140 LED фотобокс

Описание

Фотобокс позволяет получать изображения, не требующие дополнительной обработки в Фотошопе или иных программах. С его помощью можно оперативно осуществить фотосъемку продукции. Работа с ним не требует специальной подготовки и может проводиться силами персонала магазина. В сложенном виде, фотобокс не занимает много места и может храниться в любом подсобном помещении. Сборка и подготовка оборудования к съемке проста и занимает несколько минут.

Светодиодные линейки расположены по периметру осветителя внутри корпуса. Серебристые внутренние отражающие поверхности, быстросъемные рассеиватели и постоянная яркость источников света создают интенсивное равномерное освещение и дают возможность проводить съемку, не меняя каждый раз настройки фотоаппарата или камеры смартфона.

Фотобокс состоит из трубчатого каркаса и оболочки со светоотражающим слоем. Каркас собирается из стальных трубок и пластиковых соединителей. Оболочка имеет клапаны на молнии с обеих сторон, с помощью которых можно использовать дополнительные источники света. На лицевой стороне оболочки имеется крепление (липучка) для светорассеивателя.

Светодиодные осветители крепятся на трубки каркаса с помощью мощных магнитов по двум боковым и одной верхней грани фотобокса. Питание светодиодных линеек осуществляется от сетевого адаптера, провод к которому продевается в отверстии оболочки. К одному адаптеру подключается две линейки одновременно. Для создания заполняющего света от линеек в комплекте предусмотрены два рассеивателя, крепление которых осуществляется к трубкам каркаса за счет металлических крючков на резинке.

В комплекте с фотобоксом имеются три сменных пластиковых фона (белый, черный и голубой). Крепление фона осуществляется на прищепки, которые в свою очередь держатся на дальней от фотографа верхней грани фотобокса. Материал (типа полиэтилена), из которого изготовлены полотна фонов, позволяет при бережном отношении содержать в его в идеальном состоянии (без заломов, растяжек, пятен и т.д.) даже в условиях интенсивного использования. Материал фонов водоотталкивающий - его можно использовать при съемке жидкостей, не боясь его повредить.

Установив импульсный или светодиодный осветитель внутрь, фотобокс можно использовать как напольный софтбокс большого размера для художественной съемки моделей (в комплекте предусмотрен фронтальный рассеиватель, который с помощью ленты елкро крепится на лицевой стороне фотобокса.

Характеристики: