Falcon Eyes Macro Cube 40 LED фотобокс 40 см со светодиодным освещением

Конструктивно приспособление разворачивается в квадратный легкий фотобокс со своим собственным источника света.
Светодиодная лента установлена на магнитах, их можно легко переместить вдоль крышки, отрегулировав тем самым световой поток.
Питание подсветки осуществляется с помощью USB-кабеля, подключаемого к зарядному устройству или внешнему аккумулятору PowerBank (зарядное устройство и аккумулятор приобретаются отдельно).
В комплект входят белый, оранжевый и черный фоны для различных художественных эффектов.
Характеристики:
- размер фотобокса, см - 40x38x36
- размер в сложенном состоянии, см - 40х35х2,5
- источник света - 25 светодиодов
- потребляемая мощность, Вт - 6
- цветовая температура, К - 5500к±200
- индекс цветопередачи - ≥90
- размер упаковки, мм - 420х420х60
- вес в упаковке, кг - 1,25