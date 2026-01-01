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Falcon Eyes Macro Cube 40 LED фотобокс 40 см со светодиодным освещением
Falcon Eyes Macro Cube 40 LED фотобокс 40 см со светодиодным освещением
Falcon Eyes Macro Cube 40 LED фотобокс 40 см со светодиодным освещением

Falcon Eyes Macro Cube 40 LED фотобокс 40 см со светодиодным освещением

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8838

Falcon Eyes Macro Cube 40 LED - фотобокс для предметной съемки, размер - 40x38x36 см.

Подсветку в фотобоксе осуществляет светодиодная планка на 25 светодиодов, которая крепится и перемещается при помощи магнитов. Питание производится от USB-адаптера (приобретается отдельно). В комплекте 3 фона. 

Описание

Конструктивно приспособление разворачивается в квадратный легкий фотобокс со своим собственным источника света. 

Светодиодная лента установлена на магнитах, их можно легко переместить вдоль крышки, отрегулировав тем самым световой поток. 

Питание подсветки осуществляется с помощью USB-кабеля, подключаемого к зарядному устройству или внешнему аккумулятору PowerBank (зарядное устройство и аккумулятор приобретаются отдельно).

В комплект входят белый, оранжевый и черный фоны для различных художественных эффектов. 

Характеристики:

  • размер фотобокса, см - 40x38x36
  • размер в сложенном состоянии, см - 40х35х2,5
  • источник света - 25 светодиодов
  • потребляемая мощность, Вт - 6
  • цветовая температура, К - 5500к±200
  • индекс цветопередачи - ≥90
  • размер упаковки, мм -  420х420х60
  • вес в упаковке, кг - 1,25

Комплектация

  • Складной каркас с рукояткой.
  • Светодиодная линейка.
  • Магнит для крепления линейки - 2 шт.
  • Кабель USB/microUSB с выключателем.
  • Фон - 3 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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