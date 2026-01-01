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Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT комплект для макросъемки
Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT комплект для макросъемки
Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT комплект для макросъемки
Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT комплект для макросъемки
Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT комплект для макросъемки
Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT комплект для макросъемки
Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT комплект для макросъемки
Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT комплект для макросъемки

Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT комплект для макросъемки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5454

Комплект для макросъемки Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT.

Комплект оборудования для предметной съемки включающий в себя три осветителя LH-E27х1 со светодиодными лампами 45 Вт., три софтбокса размером - 45х65 см, три стойки L-4150 с рабочей высотой от 80 до 190 cм, перекладину LSB-3150 с муфтой-зажимом и фотобокс размером 76х76х76 см. В комплекте поставки сумка для хранения и переноски, а также мешок-противовес для песка SP-DG3150.

Описание

Комплект подходит для съемки товаров для каталога интернет-магазина, рекламных материалов, изделий хэнд мейд и много другого, что поместится в фотобокс. Кроме того, осветители могут использоваться отдельно в фото- или видеосъемке более крупных предметов и даже людей, составляя классическую схему освещения, состоящую из нескольких источников света.

Быстроскладной фотобокс изготовлен из белой светопропускающей синтетической ткани натянутой на металлические упругие и гибкие ребра каркаса. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение предмета находящегося внутри, и добиться бестеневых фотоснимков. В комплект входит набор фонов (черный, белый, красный, синий) и чехол для транспортировки.

Студийный осветитель LH-E27x1 со светодиодной лампой ML-45LED мощностью 45 Вт производит световой поток с цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>90. Источник света лампы закрыт матовым пластиковым диффузором диаметром 15 см, который рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное заполнение софтбокса светом и возможность использования без дополнительных тканевых рассеивателей.

Прямоугольный несъемный софтбокс размером 45х65 см и глубиной 30 см прикреплен к корпусу осветителя. Софтбокс раскрывается по принципу зонта. Купол софтбокса выполнен из специальной синтетической ткани с серебристой отражающей поверхностью. Софтбокс укомплектован внешним тканевым рассеивателем, который надевается на передний край тента и закрепляется на липучку.

Осветитель с софтбоксом устанавливается на стойке L-4150, на конце которой закреплен несъемный шпигот 5/8". Положение осветителя можно регулировать, изменяя высоту стойки от 80 до 190 см. Угол наклона осветителя плавно регулируется с помощью трещотки от -90 до +90 градусов (ограничивается только размерами софтбокса).

Перекладина LSB-3150 с несъемным шпиготом 5/8" и муфта-зажим для крепления помогают превратить осветительные стойки в стойки-краны или журавли. Перекладина имеет двухсекционную телескопическую конструкцию из алюминиевых труб диаметром 25 и 22 мм, и ее длина варьируется от 77 до 140 см. В комплект входит двойной мешок для песка, используемый в качестве противовеса.

Характеристики:

  • размер фотобокса - 76х76х76 см
  • материал каркаса фотобокса - алюминиевый сплав
  • диаметр фотобокса в сложенном виде - 36 см
  • вес фотобокса - 0,83 кг
  • количество фонов - 4 шт (черный, белый, красный, синий)
  • мощность (одного осветителя) - 45 Вт
  • световой поток (на расстоянии 1 м) - 1100 люкс
  • цветовая температура - 5500 К
  • индекс цветопередачи cri - ≥90
  • отверстие для установки на шпигот - 5/8"
  • размеры софтбокса - 45х65х30 см
  • материал спиц - металл
  • диффузор - тканевый рассеиватель
  • высота стойки - 80-190 см
  • количество секций - 3
  • диаметр секций - 16, 19, 22 мм
  • длина перекладины - 77-140 см
  • количество секций - 2
  • диаметр перекладины - 25, 22 мм
  • материал секций - алюминиевый сплав
  • тип зажимов - винтовые
  • крепежный адаптер - 5/8"
  • размер стойки в сложенном виде - 69х6,5х6,5 см
  • размер сумки - 82х38х34 см
  • материал внешнего покрытия - оксфорд
  • вес комплекта в сумке - 7 кг

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Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 16 ч

Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 06 mic для видеосъемки. Настольный штатив с шаровой головкой, держатель смартфона, кронштейн с 2 креплениями «башмак» и резьбой 1/4, накамерный светодиодный осветитель с регулируемой яркостью, накамерный микрофон с держателем, ветрозащитными насадками, кабелями TRS, селфи-кнопка для управления камерой по Bluetooth.

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