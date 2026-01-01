Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT комплект для макросъемки

Комплект подходит для съемки товаров для каталога интернет-магазина, рекламных материалов, изделий хэнд мейд и много другого, что поместится в фотобокс. Кроме того, осветители могут использоваться отдельно в фото- или видеосъемке более крупных предметов и даже людей, составляя классическую схему освещения, состоящую из нескольких источников света.
Быстроскладной фотобокс изготовлен из белой светопропускающей синтетической ткани натянутой на металлические упругие и гибкие ребра каркаса. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение предмета находящегося внутри, и добиться бестеневых фотоснимков. В комплект входит набор фонов (черный, белый, красный, синий) и чехол для транспортировки.
Студийный осветитель LH-E27x1 со светодиодной лампой ML-45LED мощностью 45 Вт производит световой поток с цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>90. Источник света лампы закрыт матовым пластиковым диффузором диаметром 15 см, который рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное заполнение софтбокса светом и возможность использования без дополнительных тканевых рассеивателей.
Прямоугольный несъемный софтбокс размером 45х65 см и глубиной 30 см прикреплен к корпусу осветителя. Софтбокс раскрывается по принципу зонта. Купол софтбокса выполнен из специальной синтетической ткани с серебристой отражающей поверхностью. Софтбокс укомплектован внешним тканевым рассеивателем, который надевается на передний край тента и закрепляется на липучку.
Осветитель с софтбоксом устанавливается на стойке L-4150, на конце которой закреплен несъемный шпигот 5/8". Положение осветителя можно регулировать, изменяя высоту стойки от 80 до 190 см. Угол наклона осветителя плавно регулируется с помощью трещотки от -90 до +90 градусов (ограничивается только размерами софтбокса).
Перекладина LSB-3150 с несъемным шпиготом 5/8" и муфта-зажим для крепления помогают превратить осветительные стойки в стойки-краны или журавли. Перекладина имеет двухсекционную телескопическую конструкцию из алюминиевых труб диаметром 25 и 22 мм, и ее длина варьируется от 77 до 140 см. В комплект входит двойной мешок для песка, используемый в качестве противовеса.
Характеристики:
- размер фотобокса - 76х76х76 см
- материал каркаса фотобокса - алюминиевый сплав
- диаметр фотобокса в сложенном виде - 36 см
- вес фотобокса - 0,83 кг
- количество фонов - 4 шт (черный, белый, красный, синий)
- мощность (одного осветителя) - 45 Вт
- световой поток (на расстоянии 1 м) - 1100 люкс
- цветовая температура - 5500 К
- индекс цветопередачи cri - ≥90
- отверстие для установки на шпигот - 5/8"
- размеры софтбокса - 45х65х30 см
- материал спиц - металл
- диффузор - тканевый рассеиватель
- высота стойки - 80-190 см
- количество секций - 3
- диаметр секций - 16, 19, 22 мм
- длина перекладины - 77-140 см
- количество секций - 2
- диаметр перекладины - 25, 22 мм
- материал секций - алюминиевый сплав
- тип зажимов - винтовые
- крепежный адаптер - 5/8"
- размер стойки в сложенном виде - 69х6,5х6,5 см
- размер сумки - 82х38х34 см
- материал внешнего покрытия - оксфорд
- вес комплекта в сумке - 7 кг