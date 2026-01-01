Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT комплект для макросъемки

Описание

Комплект подходит для съемки товаров для каталога интернет-магазина, рекламных материалов, изделий хэнд мейд и много другого, что поместится в фотобокс. Кроме того, осветители могут использоваться отдельно в фото- или видеосъемке более крупных предметов и даже людей, составляя классическую схему освещения, состоящую из нескольких источников света.

Быстроскладной фотобокс изготовлен из белой светопропускающей синтетической ткани натянутой на металлические упругие и гибкие ребра каркаса. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение предмета находящегося внутри, и добиться бестеневых фотоснимков. В комплект входит набор фонов (черный, белый, красный, синий) и чехол для транспортировки.

Студийный осветитель LH-E27x1 со светодиодной лампой ML-45LED мощностью 45 Вт производит световой поток с цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>90. Источник света лампы закрыт матовым пластиковым диффузором диаметром 15 см, который рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное заполнение софтбокса светом и возможность использования без дополнительных тканевых рассеивателей.

Прямоугольный несъемный софтбокс размером 45х65 см и глубиной 30 см прикреплен к корпусу осветителя. Софтбокс раскрывается по принципу зонта. Купол софтбокса выполнен из специальной синтетической ткани с серебристой отражающей поверхностью. Софтбокс укомплектован внешним тканевым рассеивателем, который надевается на передний край тента и закрепляется на липучку.

Осветитель с софтбоксом устанавливается на стойке L-4150, на конце которой закреплен несъемный шпигот 5/8". Положение осветителя можно регулировать, изменяя высоту стойки от 80 до 190 см. Угол наклона осветителя плавно регулируется с помощью трещотки от -90 до +90 градусов (ограничивается только размерами софтбокса).

Перекладина LSB-3150 с несъемным шпиготом 5/8" и муфта-зажим для крепления помогают превратить осветительные стойки в стойки-краны или журавли. Перекладина имеет двухсекционную телескопическую конструкцию из алюминиевых труб диаметром 25 и 22 мм, и ее длина варьируется от 77 до 140 см. В комплект входит двойной мешок для песка, используемый в качестве противовеса.

Характеристики: