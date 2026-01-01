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Falcon Eyes FLB-616AB фотобокс со встроенным осветителем

Falcon Eyes FLB-616AB фотобокс со встроенным осветителем

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1999

Falcon Eyes FLB-616AB – эффективный аксессуар для предметной фотографии. Применение гарантирует качественную съемку любых объектов размером до 30 см. Встроенные флуоресцентные лампы 6х16 Вт (5400K, цоколь Е14) создают равномерное освещение, дополнительные диффузоры помогают добиться мягкого освещения.

Описание

Раскладывающиеся стенки на металлическом каркасе с матовой отражающей поверхностью не изменяют температуру освещения и обеспечивают максимальное светорассеивание, комплектуются съемными серебристыми отражателями. Фотобокс имеет два окна для съемки – спереди и сверху. Окно спереди имеет размер 39х14 см, окно сверху – 12х12 см, оба окна закрываются тканью.

Предметная съемка иногда требует применения особых световых схем, фотобокс FLB-616AB позволяет откинуть стенки и использовать любой необходимый источник освещения. Подготовка к съемке занимает несколько минут, достаточно просто разложить стенки и выбрать нужный фон (в комплекте белый, серый и синий), расположение ламп внутри корпуса и постоянная яркость дают возможность проводить съемку, не меняя каждый раз настройки фотоаппарата. Пользоваться этим фотобоксом сможет даже не подготовленный человек.

Режимы работы подсветки софтбокса выбираются клавишными переключателями. В сложенном виде фотобокс представляет собой небольшой кейс с ручкой, который легко переносить. Встроенный осветитель и удобство эксплуатации делает Falcon Eyes FLB-616AB незаменимым для фотосъемки каталогов продукции и товара интернет-магазинов.

Характеристики:

  • размер в рабочем состоянии, см – 60х60х60 см
  • размер в сложенном состоянии, см – 60х60х13
  • фронтальное окно, см – 39х14
  • верхнее окно, см – 12х12
  • источник света – 6 ламп по 16 Вт (эквивалентно лампе накаливания 480 Вт), цоколь Е14, срок службы 8000 ч.
  • цветовая температура ламп – 5000–5500 К
  • вес, кг – 4,4

Комплектация

  • Фотобокс Falcon Eyes FLB-616AB со встроенным осветителем.
  • Лампа флуоресцентная 16 Вт – 6 шт.
  • Диффузор – 2 шт.
  • Серебристый отражатель – 3 шт.
  • Крышка переднего окна с молнией – 1 шт.
  • Тканевые фоны – белый, серый, синий.
  • Сетевой кабель – 1 шт.

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