GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Wansen Flag 843253 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 30х42 см. Стороны 30х42 см имеют золотой, серебряный и черный цвет. Белый цвет 42х90 см.
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GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.
Fotokvant (8402594) PBT-6060-WL пластиковый фон с текстурой белая кожа. Художественный пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид кожи.
Фон Wansen PB-1014-03 White translucent пластиковый антибликовый, размер - 1х1,4 м.
Белый пластиковый фон легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х1,4 м.
Fotokvant (8402595) PBT-6060-GM пластиковый фон с рисунком золотой мрамор. Художественный пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид белого мрамора с золотыми прожилками.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Fotokvant (8402593) PBT-6060-BL пластиковый фон с текстурой черная кожа. Художественный пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид кожи.