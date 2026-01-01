П-Фото (81170-2) комплект-конструктор для предметной съемки

Артикул: NVF-723

Fotokvant NVF-723 – сборный комплект для предметной съемки на базе струбцин. Простой и удобный в сборке, не занимает много места при хранении. Удобен для работы на выезде. Дополнительное оборудование в виде нескольких фонов, студийного света с различным расположением, экраны – можно закрепить на турнике.