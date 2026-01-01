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П-Фото (81170-2) комплект-конструктор для предметной съемки

П-Фото (81170-2) комплект-конструктор для предметной съемки

П-Фото
Артикул: NVF-723

Fotokvant NVF-723 – сборный комплект для предметной съемки на базе струбцин. Простой и удобный в сборке, не занимает много места при хранении. Удобен для работы на выезде. Дополнительное оборудование в виде нескольких фонов, студийного света с различным расположением, экраны – можно закрепить на турнике.

Описание

П-Фото (81170-2) комплект-конструктор для предметной съемки

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.

290 ₽
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