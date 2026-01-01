Falcon Eyes SP-4M8F – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 3/8
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kenro kenr 07B - антибликовый спрей для черной поверхности.
Антибликовый матовый спрей моментально создает защитное непрозрачное покрытие на любой отражающей поверхности. Устраняет бликовые отражения ("горячие пятна") при съемке зеркал, стекла, металлов и т.п. Не оставляет жирных следов и удаляется сухой тканевой салфеткой.
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Falcon Eyes SP-4M8F – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 3/8
Falcon Eyes ST-0611CT – мобильный стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта.
Фотобокс Godox LSD60 с LED подсветкой.
Разборной фотобокс размером 60×60×60 см, фронтальное окно 39×29 см, верхнее окно диаметром 20 см. Имеет две светодиодные линейки суммарной мощностью 40 Вт и плавную регулировку яркости. В комплекте белый и черный фоны. Вес - 3,5 кг.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
DGTape Gaffa Tape White - тейп матовый белый, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - белый, матовый.
Chris James Opal 420 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – светло-опаловый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.