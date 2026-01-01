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Kenro kenr 07B антибликовый спрей для черной поверхности

Kenro kenr 07B антибликовый спрей для черной поверхности

Kenro
Артикул: NVF-9786

Kenro kenr 07B - антибликовый спрей для черной поверхности.

Антибликовый матовый спрей моментально создает защитное непрозрачное покрытие на любой отражающей поверхности. Устраняет бликовые отражения ("горячие пятна") при съемке зеркал, стекла, металлов и т.п. Не оставляет жирных следов и удаляется сухой тканевой салфеткой.

Описание

Kenro kenr 07B антибликовый спрей для черной поверхности

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