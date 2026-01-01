Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
PhotoMechanics S-60MLK – 3D-фотостудия на базе поворотного стола Photomechanics RD-60, фотомашины Photomechanics ML-60 и фотокрана Photomechanics K-100 для создания 3D-фото товаров среднего размера.
Оборудована специальным фоном, повторяющим контур поворотной поверхности, а также девятью яркими светодиодными осветителями, позволяющими проводить съемку в офисе или дома. Фотостудия вместе с фотоаппаратом и компьютером занимает площадь всего 2 кв.м. и может быть установлена на любом офисном столе. Максимальные габариты предмета, см – до 40, максимальная масса предмета, кг – до 40.
Комплект поставляется в четырех упаковках. Размеры и вес с упаковкой:
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