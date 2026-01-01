Артикул: NVF-7258

PhotoMechanics S-60MLK – 3D-фотостудия на базе поворотного стола Photomechanics RD-60, фотомашины Photomechanics ML-60 и фотокрана Photomechanics K-100 для создания 3D-фото товаров среднего размера.

Оборудована специальным фоном, повторяющим контур поворотной поверхности, а также девятью яркими светодиодными осветителями, позволяющими проводить съемку в офисе или дома. Фотостудия вместе с фотоаппаратом и компьютером занимает площадь всего 2 кв.м. и может быть установлена на любом офисном столе. Максимальные габариты предмета, см – до 40, максимальная масса предмета, кг – до 40.