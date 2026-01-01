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PhotoMechanics S-60MLK 3D-фотостудия
PhotoMechanics S-60MLK 3D-фотостудия

PhotoMechanics S-60MLK 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: NVF-7258

PhotoMechanics S-60MLK – 3D-фотостудия на базе поворотного стола Photomechanics RD-60, фотомашины Photomechanics ML-60 и фотокрана Photomechanics K-100 для создания 3D-фото товаров среднего размера.

Оборудована специальным фоном, повторяющим контур поворотной поверхности, а также девятью яркими светодиодными осветителями, позволяющими проводить съемку в офисе или дома. Фотостудия вместе с фотоаппаратом и компьютером занимает площадь всего 2 кв.м. и может быть установлена на любом офисном столе. Максимальные габариты предмета, см – до 40, максимальная масса предмета, кг – до 40.

Описание

PhotoMechanics S-60MLK 3D-фотостудия

Комплектация

  • Поворотный стол Photomechanics RD-60.
  • 3D-фотомашина Photomechanics ML-60.
  • Кран-штатив Photomechanics K-100. 
  • Программа для 3D фотосъемки и создания 3D роликов Photomechanics Photo3D Studio.

Комплект поставляется в четырех упаковках. Размеры и вес с упаковкой:

  • 32х32х20 см - 9 кг
  • 62х62х4 см - 4 кг
  • 117х80х12 см - 28 кг
  • 120x34x34 см - 23,5 кг


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