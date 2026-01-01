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PhotoMechanics RD-60 поворотный стол для предметной съемки

PhotoMechanics RD-60 поворотный стол для предметной съемки

PhotoMechanics
Артикул: NVF-803

PhotoMechanics RD-60автоматический поворотный стол предназначен для 3d-фотографии (360-фото) небольших предметов массой до 40 кг. Диаметр предметного столика – 60 см.

Описание

Рекомендуемый размер объекта съемки – до 60 см. RD-60 идеально подходит для 3D-фотосъемки предметов средних размеров. Универсальность, простота использования, регулировка скорости вращения стола, мощный и точный двигатель – делают его удобным профессиональным инструментом для создания 3D-фотографий.

Для получения полного 3D (фотографии с вращением предмета в двух плоскостях) следует использовать стол RD-60 совместно с автоматическим фотокраном PHM K-100.

Характеристики:

  • диаметр, см – 60
  • цвет поверхности – белый
  • материал предметного стола – ДСП-меламин
  • скорость съемки – 36 кадров за 75 секунд (для камер Canon)
  • программное обеспечение – Photo3D Studio (включено в стоимость)
  • расположение – прямое, в перевернутом работает как вращающийся подвес
  • максимальная масса предмета в прямом положении, кг – 40
  • максимальная масса предмета в перевернутом положении, кг – 10

Комплектация

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