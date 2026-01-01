PhotoMechanics RD-60 поворотный стол для предметной съемки

Арт. NVF-7255

PhotoMechanics MFT-1 – универсальный поворотный стол для 3D- и 360-градусной фотосъемки предметов массой до 50 кг. Стол совместим со всеми зеркальными фотоаппаратами Canon и Nikon, как и все другие устройства Photomechanics, и управляется с помощью программы Photo3D Studio.