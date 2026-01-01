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Photomechanics ML-60 3D-фотомашина

Photomechanics ML-60 3D-фотомашина

PhotoMechanics
Артикул: NVF-1510

Photomechanics ML-60 – фотомашина используется в паре с поворотным столом Photomechanics RD-60 (приобретается отдельно). Она позволяет проводить фотосъемку в офисных или домашних условиях. Полукруглый подсвечиваемый фон повторяет контур поворотного диска и абсолютно невидим на фотографиях.

Описание

Фотомашина идеально подходит для всех, кто освоил фотографирование пока еще не на профессиональном уровне. Для работы с ней не требуется никаких особых навыков фотографирования. Вы просто включаете прибор в розетку, подключаете к компьютеру и получаете готовую мини-фотостудию. Фотомашина позволяет поставить процесс съемки на поток. Ее стоимость ниже стоимости студийных аксессуаров (фон, свет), она занимает мало места и может быть установлена на обычный офисный стол.

Профессиональный фотограф может сэкономить время, поскольку настройка прибора осуществляется за 1-2 минуты. Вы сразу же можете приступать к съемке. Полученным с помощью фотомашины фотографиям не нужна компьютерная обработка. Ее освещение спроектировано таким образом, что фон, а также граница фона и поворотной поверхности, не видны на фотографиях.

Дополнительно к фотомашине приобретается платформа RD-60 или RD-60W, стоимость платформы не входит в стоимость фотомашины.

Девять светодиодных осветителей суммарной мощностью 90 Вт обеспечивают яркое качественное освещение предмета. Светильники имеют отдельные выключатели, что позволяет при необходимости создать игру света и тени и осветить предмет с нужного ракурса. Светодиодное освещение в 10-15 раз эффективнее галогенных ламп и обычных ламп накаливания. При длительном использовании это позволяет экономить значительные средства на электроэнергии. Как правило, для 3D-съемки требуемая мощность постоянного света при использовании галогенных ламп варьируется от 1 до 5 КВт. Светодиодные лампы суммарной мощностью всего 90 Вт позволяют добиться того же эффекта, при этом они безопасны и практически не нагреваются.

Также использование светодиодного света в 3D-фото предпочтительнее использования импульсных осветителей. Недорогие импульсные вспышки дают непостоянную мощность освещения, что заметно на фотографиях. Кроме того, от нескольких десятков вспышек подряд устают глаза фотографа.

Фотомашина может применяться также для съемки предметов, размеры которых не превосходят 40 сантиметров по любой из осей. Она может использоваться совместно с краном K-100 или K-150 для получения 3D-фотографий с вращением по двум осям.

Комплектация

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