Артикул: NVF-7257

PhotoMechanics S-60ML – 3D-фотостудия на базе поворотного стола Photomechanics RD-60 и фотомашины Photomechanics ML-60 для создания 3D-фото товаров среднего размера. Оборудована специальным фоном, повторяющим контур поворотной поверхности, а также девятью яркими светодиодными осветителями, которые позволяют проводить съемку в офисе или дома. Фотостудия вместе с фотоаппаратом и компьютером занимает площадь всего 1.5 кв.м. и может быть установлена на любом офисном столе. Максимальные габариты предмета, см – до 40, максимальная масса предмета, кг – до 40.