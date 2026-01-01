images
images
images
images
PhotoMechanics S-60ML 3D-фотостудия
PhotoMechanics S-60ML 3D-фотостудия
PhotoMechanics S-60ML 3D-фотостудия
PhotoMechanics S-60ML 3D-фотостудия

PhotoMechanics S-60ML 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: NVF-7257

PhotoMechanics S-60ML – 3D-фотостудия на базе поворотного стола Photomechanics RD-60 и фотомашины Photomechanics ML-60 для создания 3D-фото товаров среднего размера. Оборудована специальным фоном, повторяющим контур поворотной поверхности, а также девятью яркими светодиодными осветителями, которые позволяют проводить съемку в офисе или дома. Фотостудия вместе с фотоаппаратом и компьютером занимает площадь всего 1.5 кв.м. и может быть установлена на любом офисном столе. Максимальные габариты предмета, см – до 40, максимальная масса предмета, кг – до 40.

Описание

PhotoMechanics S-60ML 3D-фотостудия

Комплектация

  • Поворотный стол Photomechanics RD-60.
  • 3D-фотомашина Photomechanics ML-60.
  • Программа для 3D-фотосъемки и создания 3D-роликов Photomechanics Photo3D Studio.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды
Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Секретное оружие свадебного фотографа
Секретное оружие свадебного фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.