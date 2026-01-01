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PhotoMechanics S-120 Enterprise 3D-фотостудия

PhotoMechanics S-120 Enterprise 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: NVF-7264

PhotoMechanics S-120 Enterprise – модульная 3D-фотостудия для съемки крупногабаритных объектов.

Можно фотографировать объекты шириной до 1 метра (некоторые объекты до 1.9 м) и высотой до 2,5 метров. Массой до 200 кг.

Описание

Студия спроектирована так, чтобы занимать минимум места в офисе или на складе. Для размещения студии потребуется площадка 2,5x2,5 метра. Вместе с тем, она очень надежна, все части изготовлены из стали, их сложно согнуть или сломать. Все подвижные модули управляются промышленными приводами и электроникой.

При использовании фотостудии возможно:

  • создание 3D-фото и 360-фото объектов шириной до 1 м, высотой до 2,5 метров массой до 200 кг
  • создание 360-фото подвешенных объектов массой до 20 кг
  • создание 3D-фото и 360-фото неустойчивых объектов массой до 100 кг с установкой на напольную поворотную платформу и одновременным креплением к подвесу
  • синхронное вращение подвеса и платформы
  • 3D-фото с вращением в нескольких плоскостях
  • 3D-фотосъемка людей
  • использование штатных и любых дополнительных источников света (в том числе импульсных) 

Комплектация

  • Поворотная платформа Photomechanics RD-120.
  • Базовый модуль Photomechanics ST-120 Base.
  • Модуль освещения Photomechanics ST-120 Lighting.
  • Модуль подвеса Photomechanics ST-120 Hanger.
  • Поворотный стол-подвес Photomechanics RD-60.
  • Кран-штатив Photomechanics K-150.
  • Программа для 3D-фотосъемки и создания 3D-роликов Photomechanics Photo3D Studio.

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