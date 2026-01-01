PhotoMechanics S-120 Enterprise 3D-фотостудия

Студия спроектирована так, чтобы занимать минимум места в офисе или на складе. Для размещения студии потребуется площадка 2,5x2,5 метра. Вместе с тем, она очень надежна, все части изготовлены из стали, их сложно согнуть или сломать. Все подвижные модули управляются промышленными приводами и электроникой.
При использовании фотостудии возможно:
- создание 3D-фото и 360-фото объектов шириной до 1 м, высотой до 2,5 метров массой до 200 кг
- создание 360-фото подвешенных объектов массой до 20 кг
- создание 3D-фото и 360-фото неустойчивых объектов массой до 100 кг с установкой на напольную поворотную платформу и одновременным креплением к подвесу
- синхронное вращение подвеса и платформы
- 3D-фото с вращением в нескольких плоскостях
- 3D-фотосъемка людей
- использование штатных и любых дополнительных источников света (в том числе импульсных)