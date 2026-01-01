PhotoMechanics S-120 Enterprise 3D-фотостудия

Описание

Студия спроектирована так, чтобы занимать минимум места в офисе или на складе. Для размещения студии потребуется площадка 2,5x2,5 метра. Вместе с тем, она очень надежна, все части изготовлены из стали, их сложно согнуть или сломать. Все подвижные модули управляются промышленными приводами и электроникой.

При использовании фотостудии возможно: