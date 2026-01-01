PhotoMechanics RD-120 поворотный стол для предметной съемки

PhotoMechanics RD-120 – поворотный стол с диаметром платформы 120 см, предназначен для 3D-фотосъемки людей, мебели, крупной бытовой техники и других габаритных предметов. RD-120 в основе имеет сварную стальную раму, что делает конструкцию мощной, жесткой и надежной. Все детали привода выполнены из металла (сплав стали и алюминия). Столешница поворотного стола для 3D-фото покрыта акрилом (оргстеклом).
Для получения полного 3D (фотографии с вращением предмета в двух плоскостях) следует использовать платформу RD-120 совместно с автоматическим фотокраном PHM K-150.
Характеристики:
- диаметр, см – 120
- цвет поверхности – белый
- материал предметного стола – фанера, поверхность покрыта молочным оргстеклом
- скорость съемки – 36 кадров за 75 секунд (для камер Canon)
- программное обеспечение – Photo3D Studio (включено в стоимость)