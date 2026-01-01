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Fotokvant SND160 поворотный стол 16 см для 3D-съемки
Fotokvant SND160 поворотный стол 16 см для 3D-съемки
Fotokvant SND160 поворотный стол 16 см для 3D-съемки
Fotokvant SND160 поворотный стол 16 см для 3D-съемки

Fotokvant SND160 поворотный стол 16 см для 3D-съемки

Fotokvant
Артикул: DAN-9260

Поворотный стол Fotokvant SND160 для 3D-съемки - стол в бюджетном ценовом диапазоне, для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Диаметр столешницы -16 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Изготовлен из пластика. В комплект входят разноцветные пластиковые подложки, 5 шт.. Скорость вращения столешницы - 1 оборот за 15 сек. Направление вращения (по часовой стрелке или против).

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших предметов, обуви, посуды, ювелирных изделий бижутерии и т.д. для интернет магазинов. Подходит для съемки, как с импульсными источниками света, так и с постоянным светом.


Характеристики:

  • диаметр столешницы - 16 см
  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • скорость вращения - 1 оборот за 15 сек
  • материал - пластик
  • размер - 16 х 5 см
  • питание от сети ( сетевой адаптер в комплект не входит),
    или от батареек типа АА x 3 шт ( батарейки в комплект не входят)
  • вес - 315 гр. ( без батареек )

Скорость вращения указана приблизительно ( возможна небольшая погрешность ).
Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик.

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