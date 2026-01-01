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Fotokvant ПС 900 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Fotokvant ПС 900 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Fotokvant ПС 900 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Fotokvant ПС 900 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки

Fotokvant ПС 900 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки

Fotokvant
Артикул: DAN-5638

Fotokvant ПС-900 – универсальный автоматический вращающийся стол для фото и видео с управлением с помощью пульта. Предназначен для 3D-сканирования, видео и фото съемки предметов и людей. С его помощью также можно проводить презентации. Диаметр столешницы, мм – 900. Максимальная нагрузка до 200 кг. Стол изготовлен из стали, алюминия, МДФ, ПВХ-пластика, АБС-пластика и резины.

Описание


Поворотный стол представляет собой вращающийся диск на неподвижной основе. Нагрузка распределяется на четыре опорных ролика, расположенные под диском по его периметру. Внутри корпуса смонтирован электропривод, трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью и направлением вращения диска. 

Характеристики:

  • номинальное напряжение, В – 176–264
  • потребляемая мощность, Вт – 60 Вт
  • минимальное время одного оборота, с – 12
  • максимальное время одного оборота, с – 150
  • режим вращения – по часовой и против часовой стрелки
  • максимальная нагрузка в центре, кг – 200
  • максимальная нагрузка по краю, кг – до 150
  • класс влагозащиты – IP35
  • ресурс, ч – 4000

Производство занимает от 10 до 15 рабочих дней.


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6 800 ₽
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