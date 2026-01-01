Fotokvant ПС 900 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки

Поворотный стол представляет собой вращающийся диск на неподвижной основе. Нагрузка распределяется на четыре опорных ролика, расположенные под диском по его периметру. Внутри корпуса смонтирован электропривод, трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью и направлением вращения диска.
Характеристики:
- номинальное напряжение, В – 176–264
- потребляемая мощность, Вт – 60 Вт
- минимальное время одного оборота, с – 12
- максимальное время одного оборота, с – 150
- режим вращения – по часовой и против часовой стрелки
- максимальная нагрузка в центре, кг – 200
- максимальная нагрузка по краю, кг – до 150
- класс влагозащиты – IP35
- ресурс, ч – 4000
Производство занимает от 10 до 15 рабочих дней.