Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 18х24/25 л тонкая гладкая глянцевая полумягкая

Характеристики:
- Размер: 18 х 24 см
- Количество: 25 листов
- Светочувствительность по ISO 6846: P125 - P200
- Полезный интервал по ISO 6846: R70 - R80
- Подложка: баритовая подложка (БП)
- Поверхность: матовая (М)
- Текстура: тонкая, гладкая (ТГ)
- Контрастность: нормальная (Н)
- Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.35
- Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)
- Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)
- Температура обработки: 20° С
- Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.
- Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.