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Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 18х24/25 л тонкая гладкая глянцевая полумягкая
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 18х24/25 л тонкая гладкая глянцевая полумягкая

Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 18х24/25 л тонкая гладкая глянцевая полумягкая

Славич
Артикул: MTG-3409

Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 18х24/25 л тонкая гладкая глянцевая полумягкая. Фотобумага «Унибром 160» общего назначения для контактной и проекционной печати. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Производитель: Славич, Россия.

Описание

Характеристики:

  • Размер: 18 х 24 см
  • Количество: 25 листов
  • Светочувствительность по ISO 6846: P125 - P200
  • Полезный интервал по ISO 6846: R70 - R80
  • Подложка: баритовая подложка (БП)
  • Поверхность: матовая (М)
  • Текстура: тонкая, гладкая (ТГ)
  • Контрастность: нормальная (Н)
  • Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.35
  • Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)
  • Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)
  • Температура обработки: 20° С
  • Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.
  • Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.

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