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Славич "Бромпортрет 80 БП" фотобумага 18х24/25 л картон гладкая глянцевая полумягкая

Славич "Бромпортрет 80 БП" фотобумага 18х24/25 л картон гладкая глянцевая полумягкая

Славич
Артикул: DAN-8418

Фотобумага «Бромпортрет 80 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

Описание

Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки.
Возможно как холодное, так и горячее глянцевание.
Производитель: Славич, Россия.
Размер: 18 х 24 см Количество: 25 листов
Светочувствительность по ISO 6846: P40 - P125
Полезный интервал по ISO 6846: R100 - R110
Подложка: баритованная фотооснова
Поверхность: глянцевая (ГЛ)
Текстура: картон, гладкая (ТГ)
Контрастность: полумягкая
Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90
Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)
Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)
Температура обработки: 20° С
Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.
Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.

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