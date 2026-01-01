Славич "Березка Унибром 160 ПЭ" фотобумага 30х40/25 л п/картон гладкая глянцевая нормальная

Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки.
Возможно как холодное, так и горячее глянцевание.
Производитель: Славич, Россия.
Размер: 30 х 40 см Количество: 25 листов
Светочувствительность по ISO 6846: P125 - P200
Полезный интервал по ISO 6846: R80 - R90
Подложка: ПЭ-основа
Поверхность: глянцевая (ГЛ)
Текстура: п/картон, гладкая (ТГ)
Контрастность: нормальная
Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90
Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)
Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)
Температура обработки: 20° С
Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.
Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.
Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки.