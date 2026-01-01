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Silberra A-100 проявитель для фотобумаг метол-гидрохиноновый

Silberra A-100 проявитель для фотобумаг метол-гидрохиноновый

Silberra
Артикул: OLE-3115

Упрощенный вариант проявителя Silberra ST-1 для работы с тестовыми снимками или в качестве проявителя для тестовых отпечатков. Дает изображения нейтральных тонов нормального контраста, темные полутона могут получаться теплых оттенков. При работе с данным проявителем требуется постоянное ротирование жидкости или бумаги (покачивание кюветы с раствором, «протаскивание» или «полоскание» листов).

Описание

1 литр рабочего раствора проявителя Silberra А-100 для фотобумаг возможно использовать для проявки до 30 листов фотобумаги форматом 18х24 см (1,3 кв.м.).

Рабочий раствор проявителя Silberra А-100 проявляет:

фотобумаги на баритовой основе  - за 1-2 минуты,

бумаги на прорезиненной основе – за 1-1,5 минуты.

Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду, для размешивания реактивов можно использовать стеклянные палочки или иные инертные материалы. Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании. 

Порядок приготовления рабочего раствора следующий:
1) Дистилированную воду объемом 2300 мл подогреть до 35-37 градусов Цельсия;
2) Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;
3) Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 3 литров и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия). При необходимости – профильтровать. Раствор будет готов к использованию через 3-4 часа.

В виде рабочего раствора проявитель хранится в закрытой бутылке 1 месяц с даты приготовления.

Частично использованный раствор может храниться в закрытой таре до 5 дней.

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