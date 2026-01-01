Silberra A-100 проявитель для фотобумаг метол-гидрохиноновый

Описание

1 литр рабочего раствора проявителя Silberra А-100 для фотобумаг возможно использовать для проявки до 30 листов фотобумаги форматом 18х24 см (1,3 кв.м.).

Рабочий раствор проявителя Silberra А-100 проявляет:

фотобумаги на баритовой основе - за 1-2 минуты,

бумаги на прорезиненной основе – за 1-1,5 минуты.

Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду, для размешивания реактивов можно использовать стеклянные палочки или иные инертные материалы. Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании.

Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

1) Дистилированную воду объемом 2300 мл подогреть до 35-37 градусов Цельсия;

2) Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;

3) Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 3 литров и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия). При необходимости – профильтровать. Раствор будет готов к использованию через 3-4 часа.

В виде рабочего раствора проявитель хранится в закрытой бутылке 1 месяц с даты приготовления.

Частично использованный раствор может храниться в закрытой таре до 5 дней.