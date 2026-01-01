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Ilford PQ Universal B&W проявитель для бумаги 500 мл

Ilford PQ Universal B&W проявитель для бумаги 500 мл

Ilford
Артикул: MTG-0439

Жидкий концентрат для приготовления рабочего раствора проявителя.

Поставляется в полиэтиленовых бутылках объемом 500 мл.

Назначение: для проявления всех видов черно-белых бумаг, для фотографических целей.

Описание

Проявитель Ilford PQ Universal предназначен для ручной проявки черно-белых бумаг и листовых пленок Ilford. Обеспечивает хорошую сохранность изображения. Тональность чуть теплее нейтральной.

Ilford PQ Universal может также использоваться для обработки технической пленки или листовой пленки для получения высококонтрастного изображения. Проявитель не предназначен для обработки рулонной пленки.

Для проявления бумаги разводится в отношении 1:9, для проявления пленки - 1:9 (высокая контрастность) и 1:19 (умеренная контрастность).

0.5 литра концентрированного проявителя достаточно для проявки приблизительно 350 листов полимерной бумаги формата 20.3 х 25.4 см, 225 листов баритовой бумаги или 50 листов пленки аналогичного формата.

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