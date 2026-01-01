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Ilford PQ Universal B&W проявитель для бумаги 1 л

Ilford PQ Universal B&W проявитель для бумаги 1 л

Ilford
Артикул: MTG-0440

Жидкий концентрат для приготовления рабочего раствора проявителя.

Поставляется в полиэтиленовых бутылках объемом 1 л.

Назначение: для проявления всех видов черно-белых бумаг, для фотографических целей.

Описание

Проявитель Ilford PQ Universal предназначен для ручной проявки черно-белых бумаг и листовых пленок Ilford. Обеспечивает хорошую сохранность изображения. Тональность чуть теплее нейтральной.

Ilford PQ Universal может также использоваться для обработки технической пленки или листовой пленки для получения высококонтрастного изображения. Проявитель не предназначен для обработки рулонной пленки.

Для проявления бумаги разводится в отношении 1:9, для проявления пленки - 1:9 (высокая контрастность) и 1:19 (умеренная контрастность).

1 литра концентрированного проявителя достаточно для проявки приблизительно 700 листов полимерной бумаги формата 20.3 х 25.4 см, 450 листов баритовой бумаги или 100 листов пленки аналогичного формата.

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