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Ilford Perceptol B&W проявитель 1 л

Ilford Perceptol B&W проявитель 1 л

Ilford
Артикул: MTG-0435

Особо мелкозернистый порошковый проявитель. Предназначен для проявления черно-белых фотопленок, для получения мелкозернистых негативов.

Поставляется в упаковке для получения одного литра рабочего раствора.

Описание

Проявитель Ilford Perceptol разработан специально для пленок с небольшой светочувствительностью (Delta 100, PAN F, FP4 Plus), чтобы получить более мелкое зерно.

При проявке высокочувствительных пленок (Delta 400, HP5 Plus или Delta 3200) он обеспечивает меньшую зернистость по сравнению с результатами стандартного проявителя (например, ID-11).

Проявитель Ilford Perceptol рекомендуется использовать, когда нужно передать мелкие детали.

Одного литра готового проявителя достаточно для проявки до 5 пленок формата 135 или 120.

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