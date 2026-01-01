Ilford Perceptol B&W проявитель 1 л

Описание

Проявитель Ilford Perceptol разработан специально для пленок с небольшой светочувствительностью (Delta 100, PAN F, FP4 Plus), чтобы получить более мелкое зерно.

При проявке высокочувствительных пленок (Delta 400, HP5 Plus или Delta 3200) он обеспечивает меньшую зернистость по сравнению с результатами стандартного проявителя (например, ID-11).

Проявитель Ilford Perceptol рекомендуется использовать, когда нужно передать мелкие детали.

Одного литра готового проявителя достаточно для проявки до 5 пленок формата 135 или 120.