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Ilford Multigrade B&W проявитель для ч/б бумаги 1 л

Ilford Multigrade B&W проявитель для ч/б бумаги 1 л

Ilford
Артикул: MTG-0441

Ilford Multigrade - жидкий концентрат для приготовления рабочего раствора проявителя.

Поставляется в полиэтиленовых бутылках объемом 1 л. Назначение: для проявления черно-белых RC и FB бумаг, для фотографических целей.

Описание

Концентрированный демизон-гидрохиноновый проявитель Ilford Multigrade предназначен для всех видов черно-белых бумаг ILFORD, как для баритовых (серия FB), так и для бумаг с полимерным покрытием (серия RC).

Для применения его разводят водой в отношении 1:9. Для более медленной и экономичной обработки можно использовать концентрацию 1:14.

Проявитель Ilford Multigrade обладает нейтральным тоном изображения, в отличии, например, от Ilford PQ Universal, дающего теплый тон.

Одного литра (при разведении в отношении 1:9) достаточно для проявки около 1000 листов RC-бумаги формата 20.3х25.4 см или 500 листов баритовой бумаги того же формата.

Срок хранения в виде концентрированного раствора не менее двух лет. Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.

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