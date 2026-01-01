Ilford Microphen B&W проявитель 1 л

Описание

Особенностью проявителя ILFORD Microphen является его способность увеличивать светочувствительность пленки, не увеличивая ее зернистость (благодаря низкой щелочности).

Рекомендуется в особенности для пленок с высокой чувствительностью (HP5 Plus, Delta 400, Delta 3200, SFX 200) и для пуш-процессинга.

Содержимого упаковки достаточно для приготовления 1 литра готового проявителя, который можно дополнительно разбавить в пропорции 1:1 или 1:3 для однократного применения.

Неразведенный раствор можно использовать несколько раз в течение дня для проявления до 10 пленок типа 120 или 135/36.