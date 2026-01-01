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Ilford Microphen B&W проявитель 1 л

Ilford Microphen B&W проявитель 1 л

Ilford
Артикул: MTG-0436

Фенидон-гидрохиноновый порошковый пленочный проявитель для получения одного литра рабочего раствора проявителя.

Назначение: для ручной обработки черно-белых фотопленок, для получения мелкозернистых негативов без потери чувствительности, для фотографических целей.

Описание

Особенностью проявителя ILFORD Microphen является его способность увеличивать светочувствительность пленки, не увеличивая ее зернистость (благодаря низкой щелочности).

Рекомендуется в особенности для пленок с высокой чувствительностью (HP5 Plus, Delta 400, Delta 3200, SFX 200) и для пуш-процессинга.

Содержимого упаковки достаточно для приготовления 1 литра готового проявителя, который можно дополнительно разбавить в пропорции 1:1 или 1:3 для однократного применения.

Неразведенный раствор можно использовать несколько раз в течение дня для проявления до 10 пленок типа 120 или 135/36.

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