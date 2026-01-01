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Ilford Ilfostop B&W стоп-ванна 500 мл

Ilford Ilfostop B&W стоп-ванна 500 мл

Ilford
Артикул: MTG-0443

Жидкий концентрат для приготовления останавливающего раствора.

Поставляется в полиэтиленовых бутылках объемом 500 мл. Для применения разбавляется водой в соотношении 1:19.

Назначение: для ручной обработки черно-белых фотопленок и бумаг, для фотографических целей.

Описание

Индикаторная стоп-ванна lford Ilfostop применяется сразу после проявителя. Она мгновенно прекращает его действие, тем самым не допускает перепроявление. Исключает загрязнение фиксажа остатками проявителя.

В состав Ilford Ilfostop входит индикатор кислотности, меняющий цвет с желтого на пурпурный, тем самым обозначая необходимость замены раствора.

Одним литром рабочего раствора можно обработать 15 фотопленок (135-36), 60 листов полимерной бумаги RC формата 20.3х25.4см или 30 листов баритовой бумаги FB формата 20.3х25.4см.

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