Ilford Ilfostop B&W стоп-ванна 500 мл

Описание

Индикаторная стоп-ванна lford Ilfostop применяется сразу после проявителя. Она мгновенно прекращает его действие, тем самым не допускает перепроявление. Исключает загрязнение фиксажа остатками проявителя.

В состав Ilford Ilfostop входит индикатор кислотности, меняющий цвет с желтого на пурпурный, тем самым обозначая необходимость замены раствора.

Одним литром рабочего раствора можно обработать 15 фотопленок (135-36), 60 листов полимерной бумаги RC формата 20.3х25.4см или 30 листов баритовой бумаги FB формата 20.3х25.4см.