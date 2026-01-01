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Darkroom проявитель ЛИТ сухой

Darkroom проявитель ЛИТ сухой

Darkroom
Артикул: DAN-3671

Проявитель сухой Darkroom ЛИТ.

Составной проявитель для обработки ч/б фотобумаги и получения эффекта "литографии" на отпечатках. Содержит четыре основных компонента, различное сочетание и концентрация которых позволяют достигать уникальных художественных эффетов. Для приготовления до 20 литров рабочего раствора.

Описание

Проявители для обработки черно-белой фотопленки имеют различные свойства. Доступны проявители в виде порошков и концентратов, имеются одно- и двух растворные.

По типам все проявители можно классифицировать на нормально работающие, контрастные, мягко работающие, мелкозернистые, выравнивающие, быстродействующие и специальные проявители (низко - и высокотемпературные, повышающие и снижающие светочувствительность фотоматериала и др.).

Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.

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Фотокювета Ютес 30х40 см.

Кювета предназначена для химической обработки фотоснимков. Она изготовлена из химически стойкой и ударопрочной пластмассы, имеет ребристое дно и носик для слива реактивов на одном из углов. Также на дне проявочной кюветы находятся три паза для удобства размещения термометра или пинцета, предотвращающие их соскальзывание в раствор. Размер по дну - 30х40 см. Размер по верхней части - 35х47 см.


1 300 ₽
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