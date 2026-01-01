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Darkroom быстрый фиксаж простой сухой (на 1 литр)
Darkroom быстрый фиксаж простой сухой (на 1 литр)
Darkroom быстрый фиксаж простой сухой (на 1 литр)

Darkroom быстрый фиксаж простой сухой (на 1 литр)

Darkroom
Артикул: DAN-7819

Darkroom быстрый фиксаж простой сухой (на 1 литр). Универсальный фиксаж для фотопленок и фотобумаг. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции. 

Описание

Darkroom быстрый фиксаж простой сухой (на 1 литр)

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Проявитель Silberra Aphenol – однорастворный проявитель на основе фенидона и аскорбиновой кислоты. Применяется для проявления черно-белых фотопленок.

Проявитель Silberra Aphenol работает как выравнивающий резкостный проявитель, с минимальным зерном, хорошим выявлением светочувствительности и с отсутствием вуалирования; дает четкий и широкий спектр полутонов, отлично отрабатывает светлые участки негативов. Идеален для проявления современных малосеребряных фотоэмульсий на «плоских» кристаллах, но великолепные результаты получаются и на классических.

Увеличение чувствительности до 3-4 раз происходит очень легко, практически без потери общего качества, что позволяет рекомендовать Silberra Aphenol в качестве основного проявителя для Push-процесса.

Поставляется в виде набора реактивов в трех отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.

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