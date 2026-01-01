Silberra ULTIMA 200 - 36 фотопленка

Описание

Специальный материал подложки с гидрофобным покрытием не только ускоряет сушку негативов после проявки, но и препятствует образованию капельных следов; кроме того, пленка не скручивается при сушке и может размещаться в сушильных шкафах без дополнительных грузов внизу. Особо тонкая подложка пленки позволяет получить отличные результаты при гибридном процессе обработки, когда после проявки негативы предназначены для сканирования и цифровой обработки.

Пленка имеет широкий спектр применения и может использоваться для стрит-фотографии, для портретной фотографии, для съемки ландшафтов и архитектуры. Высокая контрастность эмульсии может эффективно выравниваться использованием проявителей; в зависимости от проявителя и времени проявки также меняется и характер изображения: от бриллиантового эффекта в светах и четкой проработки темных участков до умеренно ровного детального изображения по всему спектру оттенков и полутонов.

Срок хранения пленки с условием сохранности изначального качества изображения составляет более 10 лет. Silberra рекомендует хранить негативы в специальных файл-папках для хранения негативов (триацетатных, бумажных или пергаментных), в темном, сухом, прохладном месте.



