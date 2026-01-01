Silberra PAN 160 - 24 фотопленка

Описание

Пленку можно отнести к разряду мелкозернистых: основой для пленок серии PAN/ULTIMA стали эмульсии, использовавшиеся для пленок видеонаблюдения; как следствие, любая из пленок Silberra PAN обладает исключительно мелким зерном, позволяющим получить отличную детализацию и прекрасную передачу полутонов. При этом динамический диапазон пленок Silberra PAN существенно расширен, контраст снижен, а контурная резкость оставлена достаточно высокой: это сочетание свойств делает пленки Silberra PAN особенно интересными.

Пленка имеет широкий спектр применения и может использоваться для стрит-фотографии, для портретной фотографии, для съемки ландшафтов и архитектуры. Высокая контрастность эмульсии может эффективно выравниваться использованием проявителей; в зависимости от проявителя и времени проявки также меняется и характер изображения: от бриллиантового эффекта в светах и четкой проработки темных участков до умеренно ровного детального изображения по всему спектру оттенков и полутонов.

Оптимально использование данной пленки в естественном освещении; при использовании с искусственными источниками рекомендуем предварительно отснять некоторое количество кадров для правильной работы со светом: в силу высокой чувствительности к красному и инфра-красному спектру фотоплёнка Silberra PAN160 требует особого внимания при работе с искусственным освещением. Необходимо учитывать эти особенности плёнки, выбирая как мощность источников и их положение, так и цветовую температуру источников.

Фотоплёнка Silberra PAN160 способна выдать отличные результаты при съемке в пасмурную погоду, в тумане и в сумерки: это еще одна особенность, унаследованная от пленок для видеонаблюдения. При этом пленка обладает весьма равномерной чувствительностью в видимом спектре и способна отлично передавать детали изображения. Не смотря на довольно высокую чувствительность, пленка обладает и высокой разрешающей способностью: 210 линий на миллиметр при контрасте 1000:1 (TOC).

Официальный допустимый диапазон чувствительности для пленки Silberra PAN160 и ULTIMA160 – 100, 160 и 250 по ISO. При этих значениях коэффициент вуалирования и качество изображения будут оставаться в пределах допустимого.

Использование желтых фильтров может существенно поднять контраст изображения, снижая при этом общую чувствительность эмульсии. Использование фильтров требует также коррекции в части экспонирования:

Желтый фильтр – коэффициент 1,5 от номинала;

Желто-оранжевый фильтр – коэффициент 1,8 от номинала;

Красный фильтр – коэффициент 3 или 4 от номинала, в зависимости от длины волны фильтра;

Архивное хранение проявленной фотопленки Silberra PAN160 не документировано; срок хранения пленки с условием сохранности изначального качества изображения составляет более 10 лет. Silberra рекомендует хранить негативы в специальных файл-папках для хранения негативов (триацетатных, бумажных или пергаментных), в темном, сухом, прохладном месте.