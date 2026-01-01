Kodak TRI-X PRO 400/120 B&W фотопленка

Описание

Kodak TRI-X PRO 400 позволяет получить высококачественные фотоотпечатки с полным спектром полутонов.

Увеличив время проявки в некоторых типах проявителей, ее можно подвергнуть Push-обработке до ISO 3200 при хорошей проработке деталей в тенях и разделении полутонов.

Сниженная чувствительность к голубому цвету.

Прекрасно подходит для съемки при низкой освещенности и съемки в движении.

Характеристики: