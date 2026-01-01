Kodak TRI-X PRO 400/120 B&W фотопленка

Kodak TRI-X PRO 400 позволяет получить высококачественные фотоотпечатки с полным спектром полутонов.
Увеличив время проявки в некоторых типах проявителей, ее можно подвергнуть Push-обработке до ISO 3200 при хорошей проработке деталей в тенях и разделении полутонов.
Сниженная чувствительность к голубому цвету.
Прекрасно подходит для съемки при низкой освещенности и съемки в движении.
Характеристики:
- вид пленки - черно-белая негативная
- светочувствительность - ISO 400
- формат пленки - 120 (широкая)
- процесс проявки - Д-76
- вес - 23 г
- размеры - 70х26х26 мм