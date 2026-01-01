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Kodak ProImage 100 135/36 фотопленка
Kodak ProImage 100 135/36 фотопленка

Kodak ProImage 100 135/36 фотопленка

Kodak
Артикул: MTG-0375

Профессиональная цветная негативная пленка средней чувствительности ISO 100 на 36 кадров. Обрабатывается по процессу С-41.

Хорошо проявляет себя при ярком солнце и в тени.

Подходит для портретных фотографий, для съемки разных мероприятий, например, свадьбы.

Описание

Пленка Kodak Pro Image 100 отличается высокой цветовой насыщенностью, хорошей проработкой деталей в тенях и в свете, точной цветопередачей.

Хорошо передается тональность кожи, поэтому прекрасно подходит для портретной съемки.

Kodak Pro Image 100 переносит длительное хранение вне холодильника даже в условиях жаркого климата.

Совмещает в себе лучшие свойства серий Gold и Portra.

Характеристики:

  • вид пленки - цветная негативная
  • светочувствительность - ISO 100
  • формат пленки - 135 (узкая)
  • количество кадров - 36
  • процесс проявки - С-41

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