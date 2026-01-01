Kodak ProImage 100 135/36 фотопленка

Пленка Kodak Pro Image 100 отличается высокой цветовой насыщенностью, хорошей проработкой деталей в тенях и в свете, точной цветопередачей.
Хорошо передается тональность кожи, поэтому прекрасно подходит для портретной съемки.
Kodak Pro Image 100 переносит длительное хранение вне холодильника даже в условиях жаркого климата.
Совмещает в себе лучшие свойства серий Gold и Portra.
Характеристики:
- вид пленки - цветная негативная
- светочувствительность - ISO 100
- формат пленки - 135 (узкая)
- количество кадров - 36
- процесс проявки - С-41