images
Ilford Pan F 50 Plus 35мм, 30.5м фотопленка

Ilford Pan F 50 Plus 35мм, 30.5м фотопленка

Ilford
Артикул: DAN-4291

Фотопленка Ilford Pan F 50 Plus 35 мм, 30.5 м.

Черно-белая пленка в бобинеISO 50, длина одной пленки 30,5 м, проявка Д-76.

Описание

Классическая черно-белая пленка. Обладает хорошей передачей тонов и мелким зерном.

Пленку отличает высокая резкость и контраст. Благодаря этому она позволяет добиться прекрасной детализации. Пленка идеально подходит для фотографирования объектов с мелкими деталями, а также во всех ситуациях, когда требуется широкоформатная печать. Кроме того, пленка демонстрирует прекрасные результаты в определенных видах научной фотосъемки, а также при создании черно-белых слайдов.

Наилучшие показатели пленка показывает при ручной печати.

Пленка в бобине длиной 30,5 метров предназначена для размотки в типовые кассеты 135 формата (35 мм) при помощи специальных размотчиков пленки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

«Международный Мастер Фотожурналистики» Владимир Вяткин
«Международный Мастер Фотожурналистики» Владимир Вяткин
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.