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Ilford Pan F 50 Plus 135/36 фотопленка

Ilford Pan F 50 Plus 135/36 фотопленка

Ilford
Артикул: DAN-4290

Фотопленка Ilford Pan F 50 Plus 135/36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 50, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 38х38х60 мм.

Описание

Классическая черно-белая пленка. Обладает хорошей передачей тонов и мелким зерном.

Пленку отличает высокая резкость и контраст. Благодаря этому она позволяет добиться прекрасной детализации. Пленка идеально подходит для фотографирования объектов с мелкими деталями, а также во всех ситуациях, когда требуется широкоформатная печать. Кроме того, пленка демонстрирует прекрасные результаты в определенных видах научной фотосъемки, а также при создании черно-белых слайдов.

Наилучшие показатели пленка показывает при ручной печати.

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