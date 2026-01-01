Ilford Pan F 50 Plus 135/36 фотопленка

Описание

Классическая черно-белая пленка. Обладает хорошей передачей тонов и мелким зерном.

Пленку отличает высокая резкость и контраст. Благодаря этому она позволяет добиться прекрасной детализации. Пленка идеально подходит для фотографирования объектов с мелкими деталями, а также во всех ситуациях, когда требуется широкоформатная печать. Кроме того, пленка демонстрирует прекрасные результаты в определенных видах научной фотосъемки, а также при создании черно-белых слайдов.

Наилучшие показатели пленка показывает при ручной печати.