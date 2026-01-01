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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
ILFORD DELTA 400/36 фотопленка. DELTA 400 совмещает высокую чувствительность и хорошую резкость, сохраняет мелкие детали и широкий тональный диапазон. Позволяет снимать быстрое движение или использовать большую глубину резкости. Кассета 35-мм формата, 36 кадров, черно-белая пленка. Процесс проявки - D76.
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