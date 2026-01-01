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Ilford Delta 100 35мм, 30.5м фотопленка

Ilford Delta 100 35мм, 30.5м фотопленка

Ilford
Артикул: DAN-4277

Фотопленка Ilford Delta 100 35 мм, 30.5 м.

Черно-белая пленка в бобинеISO 100, длина одной пленки 30,5 м, проявка Д-76. 

Описание

Самая мелкозернистая пленка Ilford. Обладает ровным и необычайно мелким для пленки с такой чувствительностью (ISO 100) зерном. Идеальна для черно-белой художественной фотографии. Высокая резкость с проработкой деталей, великолепная передача полутонов. Универсальна по области применения, но наиболее выгодно она показывает себя в портретной и модельной фотографии. 

Допускает экспонирование от EI 50 до EI 200.

Пленка в бобине длиной 30,5 метров предназначена для размотки в типовые кассеты 135 формата (35 мм) при помощи специальных размотчиков пленки.

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