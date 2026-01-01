Ilford Delta 100 35мм, 30.5м фотопленка

Описание

Самая мелкозернистая пленка Ilford. Обладает ровным и необычайно мелким для пленки с такой чувствительностью (ISO 100) зерном. Идеальна для черно-белой художественной фотографии. Высокая резкость с проработкой деталей, великолепная передача полутонов. Универсальна по области применения, но наиболее выгодно она показывает себя в портретной и модельной фотографии.

Допускает экспонирование от EI 50 до EI 200.

Пленка в бобине длиной 30,5 метров предназначена для размотки в типовые кассеты 135 формата (35 мм) при помощи специальных размотчиков пленки.