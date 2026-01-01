Характеристики:
- ISO 800
- Размер отпечатка 62x62 мм
- Производитель Fujifilm
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujifilm Instax SQUARE картридж для камеры 20 снимков
Пленка предназначена для фотокамер моментальной печати Instax SQUARE SQ10 и SQ6, а также для принтера Instax Share SP-3. В комплекте 2 упаковки по 10 листов. Пленка позволяет сделать качественные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или фоторамке. Не подходит для линейки фотокамер Instax mini и Instax WIDE.
Характеристики:
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Бумажный фон Savage (24-12) Orange известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-11 фон бумажный 2.72х11 м королевский синий.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг.