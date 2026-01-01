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Fujifilm Instax SQUARE картридж для камеры 20 снимков

Fujifilm Instax SQUARE картридж для камеры 20 снимков

Fujifilm
Артикул: OLE-1743

Fujifilm Instax SQUARE картридж для камеры 20 снимков

Пленка предназначена для фотокамер моментальной печати Instax SQUARE SQ10 и SQ6, а также для принтера Instax Share SP-3. В комплекте 2 упаковки по 10 листов. Пленка позволяет сделать качественные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или фоторамке. Не подходит для линейки фотокамер Instax mini и Instax WIDE.

Описание

Характеристики:

  • ISO 800
  • Размер отпечатка 62x62 мм
  • Производитель Fujifilm

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