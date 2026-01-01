Артикул: OLE-1743

Fujifilm Instax SQUARE картридж для камеры 20 снимков

Пленка предназначена для фотокамер моментальной печати Instax SQUARE SQ10 и SQ6, а также для принтера Instax Share SP-3. В комплекте 2 упаковки по 10 листов. Пленка позволяет сделать качественные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или фоторамке. Не подходит для линейки фотокамер Instax mini и Instax WIDE.